В Смеле Черкасской области работники поликлиник в течение трех месяцев не получают зарплату. Городская власть задолжала более 3 миллионов гривен 400 медработникам. Из-за этого люди вышли на акцию протеста под горсоветом.

Как сообщает 24 канал, причина в том, что с 1 апреля начался второй этап медреформы. Согласно ей врачи второго звена перешли на новые условия труда.

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Однако Национальная служба здоровья оценила услуги медиков слишком дешево, поэтому этих денег на зарплату не хватает.

По словам митингующих, во всей Украине нехватку средств компенсировали из городских бюджетов. Однако в Смеле депутаты до сих пор на сессии не собрали кворум, чтобы проголосовать за такое решение. В отделе здравоохранения будут экономить средства и планируют собственные реформы. Однако люди пока только ждут выплаты.

"Люди работают, у людей есть семьи. Мы работаем, ездим, ищем деньги на дорогу, водим детей в школу, а никто ничего не думает о нас, никому ничего не надо", – заявила участница митинга Алена Ярухина.

Главными требованиями протестующих являются:

выплата зарплат медикам;

средства на льготные лекарства;

вернуть на пост недавно уволенного руководителя отдела здравоохранения Николая Стуженко.

"Дефицит средств до конца года – больше, чем 20 миллионов. И без реформирования самой структуры общего здравоохранения Смелы… Просто дальше, после выплаты зарплат, будет до конца года такая же ситуация", – прокомментировал и.о. руководителя отдела здравоохранения города Смела Сергей Юрчик.

Акция протеста началась 27 июля. Однако митингующие в очередной раз не получили даже обещаний, поэтому люди под горсоветом остались дежурить и назвали акцию бессрочной.

Известно, что митинг медиков продолжится во вторник, 28 июля, в 10.00 на площади перед горсоветом.

Что известно о втором этапе медреформы

Второй этап медицинской реформы начался 1 апреля. Он предусматривал реформирование вторичного звена, но его заблокировали. После критики сторонников изменений в Кабмине начали говорить, что реформу продолжат, но с изменениями, которые прежде всего касаются финансирования.

Власти уверяют, что делают это все, чтобы избежать массового увольнения медиков.

Однако в Конституционном суде Украины сейчас рассматривают представление бывших нардепов-регионалов о признании медицинской реформы неконституционной.

Медики в Смеле протестуют из-за невыплаты зарплат: видео