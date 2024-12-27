Інцидент трапився у четвер, 26 грудня. Про це повідомив Гебреїсус у своїй публікації в X (Twitter), передає 24 Канал.

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Глава ВООЗ потрапив під обстріл

За словами Гебреїсуса, інцидент стався під час підготовки до відльоту з Сани.

"Один з членів нашої команди отримав поранення", – зазначив він.

В результаті обстрілу загинуло щонайменше двоє людей, а на території аеропорту постраждали диспетчерська вежа, злітно-посадкова смуга та зал вильоту.

"Нам потрібно дочекатися ремонту аеропорту, перш ніж ми зможемо вилетіти", – підкреслив Гебреїсус, додавши, що він і його колеги перебувають у безпеці.