Інцидент трапився у четвер, 26 грудня. Про це повідомив Гебреїсус у своїй публікації в X (Twitter), передає 24 Канал.
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Глава ВООЗ потрапив під обстріл
За словами Гебреїсуса, інцидент стався під час підготовки до відльоту з Сани.
"Один з членів нашої команди отримав поранення", – зазначив він.
В результаті обстрілу загинуло щонайменше двоє людей, а на території аеропорту постраждали диспетчерська вежа, злітно-посадкова смуга та зал вильоту.
"Нам потрібно дочекатися ремонту аеропорту, перш ніж ми зможемо вилетіти", – підкреслив Гебреїсус, додавши, що він і його колеги перебувають у безпеці.