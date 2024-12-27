Инцидент произошел в четверг, 26 декабря. Об этом сообщил Гебреисус в своей публикации в X (Twitter), передает 24 Канал.
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Глава ВОЗ попал под обстрел
По словам Гебреисуса, инцидент произошел во время подготовки к отлету из Саны.
Один из членов нашей команды получил ранения,
– отметил он.
В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, а на территории аэропорта пострадали диспетчерская башня, взлетно-посадочная полоса и зал вылета.
"Нам нужно дождаться ремонта аэропорта, прежде чем мы сможем вылететь", – подчеркнул Гебреисус, добавив, что он и его коллеги находятся в безопасности.