С апреля врачи второго звена перешли на новые условия труда. Но Национальная служба здоровья оценила услуги медиков слишком дешево, поэтому этих денег на зарплату не хватает. В Смеле депутаты все это время на сессии не могут собрать кворум, чтобы проголосовать за такое решение.

В других городах недостачу компенсировали из городских бюджетов, говорят врачи. Но депутаты в Смеле "провалили" голосование уже в девятнадцатый раз, передает 24 канал.

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На заседание относительно зарплат медикам из 36 избранников пришла лишь треть. Поэтому 3 миллиона гривен, которые необходимы медикам на зарплаты, так и не выделили. Следующую сессию планируют уже с понедельника. Но гарантии, что кворум будет – нет. Городской глава пояснил, что влияния на избранников не имеет и ничего сделать не может.

19 раз я собираю сессию для того, чтобы отдать деньги. 2 решения сессии я уже выхожу сюда (на протест к медикам – 24 канал),

– заявил городской глава Смелы Алексей Цыбко.

Смотрите видео 24 канала: городской глава Смелы о проваленных заседаниях

Что говорят медики?

Работники поликлиник уже третий месяц без зарплаты. Так, с 29 июля люди прибегли к радикальным действиям – на работу выходят лишь на один час – с 8 до 9 утра. Почему избранники обходят стороной сессионный зал – у медиков есть своя версия.

У них внутренний конфликт, это внутренние амбиции главы, депутатов, но мы стали заложниками этой ситуации, конфликт уже перерос в кризис,

– сказал работник Смелянской городской поликлиники Александр Горовой.

Протест медиков: что известно

Городская власть задолжала более 3 миллионов гривен 400 медработникам. Из-за этого люди вышли на акцию протеста под горсоветом. Она началась 27 июля. Однако митингующие в очередной раз не получили даже обещаний.

Главными требованиями протестующих являются:

выплата зарплат медикам;

средства на льготные лекарства;

вернуть на пост недавно уволенного руководителя отдела здравоохранения Николая Стуженко.

Смотрите фото с протеста медиков / Фото Марины Васильевой, 24 канал

Смотрите видео 24 канала с протеста в Смеле: