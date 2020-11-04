З 9 листопада Словаччина запустить на кордоні з Україною пілотний проєкт тестування на антиген COVID-19. Результати таких тестів відомі протягом 15 хвилин.

З 2 листопада лише люди, які мають негативний тест на коронавірус, можуть перетинати словацький кордон, повідомляє Dennik N. Це стосується й іноземців.

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Після засідання Центрального кризового штабу прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович оголосив, що антиген-тести робитимуть на державному кордоні.

Тобто всі ті, хто перетинає кордон, повинні будуть або показати негативний ПЛР-тест або пройти тест на антиген,

– йдеться у повідомленні.

Держсекретар МЗС Мартін Клус підтвердив, що тестування на антиген розпочнеться на українському кордоні з 9 листопада. Тести робитиме приватна компанія. На інших прикордонних переходах такі тести почнуть проводити після 15 листопада.

За словами Клуса, спочатку словацька влада хоче провести тести для приблизно 9 тисяч людей, які за тиждень перетинають словацько-український кордон. Водночас це буде перевіркою надійності антигенних тестів. Адже українці також повинні пройти ПЛР-тест на коронавірус в Словаччині на п'ятий день після прибуття.

У планах проведення таких тестів і в аеропортах. Тести, що проводяться в ЄС будуть також визнавати.

Довідка. Тест на антиген коронавірусу проводиться за методикою ПЛР. Відмінність у тому, що результат експрес-тесту відомий вже протягом 15 хвилин. Однак він не завжди точний.