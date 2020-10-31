У Словаччині розпочалося масове тестування населення на коронавірус, відтак з самого ранку люди утворили довжелезні черги. Зокрема, у столиці Братиславі доводиться чекати на тест до трьох годин.

Умови тестування на коронавірус в Словаччині

Місця, де можна здати аналіз, почали працювати о 7 ранку і зачиняться о 22. В рамках першого етапу тестування протестуватись можна буде і в неділю, 1 листопада. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Aktuality.

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Жителі Словаччини зможуть зробити тест безкоштовно. До операції на підмогу медикам залучили навіть армію.

Яким чином організували масштабне тестування

Люди проходять швидке тестування на антиген, результати якого повідомляють у запечатаному конверті впродовж 15-30 хвилин. Тести на антиген дають швидкі результати, але не гарантують такої точності, як ПЛР-тест.

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Словаччина розпочала загальнонаціональне тестування на коронавірус Фото aktuality.sk

Для чого потрібне тестування

Якщо людина отримає позитивний результат тесту, вона повинна самоізолюватися на 10 днів. Той, хто відмовляється здати тест, теж повинен самоізолюватись, за порушення карантину загрожує штраф.

Людина з негативним результатом тесту може не дотримуватись правила комендантської години, яку введуть у всій країні з понеділка.

Населення Словаччини складає близько 5,5 мільйонів осіб. Словаччина є першою країною такого розміру, яка проводить загальнонаціональне тестування.

Другий етап тестування запланували на 7-8 листопада.

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