В Словакии началось массовое тестирование населения на коронавирус, поэтому с самого утра люди образовали длинные очереди. В частности, в столице Братиславе приходится ждать тест до трех часов.

Условия тестирования на коронавирус в Словакии

Места, где можно сдать анализ, начали работать в 7 утра и закроются в 22. В рамках первого этапа тестирования протестироваться можно будет и в воскресенье, 1 ноября. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Aktuality.

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Жители Словакии смогут сделать тест бесплатно. К операции на помощь медикам привлекли даже армию.

Каким образом организовали масштабное тестирование

Люди проходят быстрое тестирование на антиген, результаты которого сообщают в запечатанном конверте в течение 15-30 минут. Тесты на антиген дают быстрые результаты, но не гарантируют такой точности, как ПЦР-тест.

Правительство проверит на COVID-19 всех, кто старше 10 лет.

Словакия начала обще национальное тестирование на коронавирус Фото aktuality.sk

Для чего нужно тестирование

Если человек получит положительный результат теста, он должен самоизолироваться на 10 дней. Тот, кто отказывается сдать тест, тоже должен самоизолироваться, за нарушение карантина грозит штраф.

Человек с отрицательным результатом теста может не соблюдать правила комендантского часа, который введут по всей стране с понедельника.

Население Словакии составляет около 5,5 миллионов человек. Словакия является первой страной такого размера, которая проводит общенациональное тестирование.

Второй этап тестирования запланировали на 7-8 ноября.

Какая заболеваемость COVID-19 в Словакии