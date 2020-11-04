С 9 ноября Словакия запустит на границе с Украиной пилотный проект тестирования на антиген COVID-19. Результаты таких тестов известны в течение 15 минут.

Со 2 ноября только люди, которые имеют отрицательный тест на коронавирус, могут пересекать словацкую границу, сообщает Dennik N. Это касается и иностранцев.

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После заседания Центрального кризисного штаба премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил, что антиген-тесты будут делать на государственной границе.

То есть все те, кто пересекает границу, должны будут либо показать отрицательный ПЦР-тест либо пройти тест на антиген,

– говорится в сообщении.

Госсекретарь МИД Мартин Клус подтвердил, что тестирование на антиген начнется на украинской границе с 9 ноября. Тесты будет делать частная компания. На других пограничных переходах такие тесты начнут проводить после 15 ноября.

По словам Клуса, сначала словацкие власти хочет провести тесты для примерно 9000 человек за неделю пересекают словацко-украинскую границу. Одновременно это будет проверкой надежности антигенных тестов. Ведь украинцы также должны пройти ПЦР-тест на коронавирус в Словакии на пятый день после прибытия.

В планах проведение таких тестов и в аэропортах. Тесты, проводимые в ЕС будут также признавать.

Справка. Тест на антиген коронавируса проводится по методике ПЦР. Отличие в том, что результат экспресс-теста известен уже в течение 15 минут. Однако он не всегда точен.