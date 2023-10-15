Ризик розвитку раку молочної залози збільшується з віком. У 8 із 10 випадків рак молочної залози діагностують у жінок після 50 років. У цьому віці важливо регулярно проходити скринінгові обстеження, щоб вчасно виявити пухлину і з більшою ймовірністю вилікувати її.

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Кому потрібно проходити мамографію

Для діагностики раку молочної залози оптимально використовувати мамографію, яка є рентгенівським методом дослідження тканини молочної залози. Згідно з Робочою групою з профілактики захворювань у США (USPSTF), мамографія є найбільш корисним методом скринінгу для жінок віком від 50 до 74 років і рекомендується проводити її кожні два роки.

У жінок віком від 40 до 49 років, користь та можливі ризики проведення мамографії рекомендується оцінювати індивідуально. Попри високу точність мамографії, існує невелика ймовірність отримання хибного результату, що може включати як хибнопозитивні, так і хибнонегативні виявлення пухлин.

Мамографія залишається найкращим варіантом для ранньої діагностики раку молочної залози завдяки низькій дозі опромінення, де користь перевищує можливий ризик шкоди. Крім того, вона доступна для систем охорони здоров'я багатьох країн.

Мамографія не має протипоказань, за винятком вагітності та періоду грудного вигодовування. В деяких випадках, коли тканина молочної залози є дуже щільною, можуть розглядати МРТ як альтернативу мамографії.

Ультразвукове дослідження (УЗД) рідко використовується для першочергової діагностики, оскільки існує високий ризик не виявлення ранні стадії раку молочної залози. Зазвичай УЗД може бути рекомендовано для вагітних жінок і дівчат, які ще не досягли 25-річного віку. У більшості випадків інші види досліджень, за винятком мамографії, застосовуються як уточнюючі і проводяться після мамографії.

Чи допоможе самообстеження

Зараз медичні організації сходяться на думці, що щомісячний самоогляд – це надмірна міра. Жодне дослідження не показало, що самоаналіз знижує ризик смертності від раку грудей. Зате він збільшує тривогу від знаходження безпечних ущільнень, кількість непотрібних процедур та ряд витрат.

У рамках скринінгу навіть лікарям не рекомендується проводити фізичний огляд грудей. Обмацування далеко не настільки точне, як мамографія, і не може її замінити. Однак якщо пацієнтка помітила зміни тканини молочної залози, попросити гінеколога перевірити груди абсолютно нормально.