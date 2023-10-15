Риск развития рака молочной железы увеличивается с возрастом. В 8 из 10 случаев рак молочной железы диагностируется у женщин после 50 лет. В этом возрасте важно регулярно проходить скрининговые обследования, чтобы вовремя выявить опухоль и с большей вероятностью вылечить ее.

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Кому нужно проходить маммографию

Для диагностики рака молочной железы оптимально использовать маммографию, которая является рентгеновским методом исследования ткани молочной железы. Согласно Рабочей группой по профилактике заболеваний в США (USPSTF), маммография является наиболее полезным методом скрининга для женщин от 50 до 74 лет и рекомендуется проводить ее каждые два года.

У женщин от 40 до 49 лет, польза и возможные риски проведения маммографии рекомендуется оценивать индивидуально. Несмотря на высокую точность маммографии, существует небольшая вероятность получения ложного результата, что может включать как ложноположительные, так и ложноотрицательные обнаружения опухолей.

Маммография остается лучшим вариантом для ранней диагностики рака молочной железы благодаря низкой дозе облучения, где польза превышает возможный риск вреда. Кроме того, она доступна для систем здравоохранения многих стран.

Маммография не имеет противопоказаний, за исключением беременности и периода грудного вскармливания. В некоторых случаях, когда ткань молочной железы очень плотная, могут рассматривать МРТ как альтернативу маммографии.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) редко используется для первоочередной диагностики, поскольку существует высокий риск не выявления ранних стадий рака молочной железы. Обычно УЗИ может быть рекомендовано для беременных женщин и девушек, еще не достигших 25-летнего возраста. В большинстве случаев другие виды исследований, за исключением маммографии, применяются как уточняющие и проводятся после маммографии.

Поможет ли самообследование

Сейчас медицинские организации сходятся во мнении, что ежемесячный самоосмотр – это чрезмерная мера. Ни исследование не показало, что самоанализ снижает риск смертности от рака груди. Зато он увеличивает тревогу от нахождения безопасных уплотнений, ненужных процедур и ряд расходов.

В рамках скрининга даже врачам не рекомендуется проводить физический осмотр груди. Ощупь далеко не столь точно, как маммография, и не может ее заменить. Однако, если пациентка заметила изменения ткани молочной железы, попросить гинеколога проверить грудь абсолютно нормально.