Без достатньої кількості води наш організм буквально втрачає здатність нормально функціонувати. Тому так важливо підтримувати водний баланс.

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Довідка. Згідно з рекомендаціями Національної академії наук США, добова норма споживання води для жінок становить близько 2,7 літра, а для чоловіків – близько 3,7 літра.

Це стосується як питної води, так і рідин, які організм отримує з інших напоїв та продуктів. Адже близько 20% споживання рідини надходить з їжею.

Та слід розуміти, що ці підрахунки є середнім показником для здорової людини, яка дотримується повноцінного раціону та активного способу життя. Залежно від наявності хронічних хвороб, кількості фізичних навантажень та інших особливостей організму добова норма питної води має вираховуватися для кожної людини індивідуально.



Головним критерієм того, скільки пити води, має бути відчуття спраги / Фото Unsplash

Скільки води потрібно випивати влітку

Дійсно, влітку зростає необхідність у питній воді. В умовах спеки наш організм втрачає більше рідини внаслідок збільшення частоти дихання, посиленого потовиділення і фізіологічних випорожнень.

Тому й норма випитої води на добу зрозуміло, що має бути більшою.

Ба більше, якщо ви спортсмен, то зважайте, що під час фізичних навантажень, особливо влітку, організм втрачає набагато більше рідини. Тому у дні тренувань значно посилюється і потреба у воді.

Зверніть увагу! Спортсменам рекомендують випивати 400 – 800 мілілітрів води на годину.

Чи може бути забагато води

У PNAS опублікували дослідження, яке вказує, що пити воду насамперед слід тоді, коли відчуваєте спрагу. Адже це найкращий сигнал організму, що треба поповнити "запаси". А ось надмірне бажання "допомогти" своєму тілу, вливаючи у нього "норми" води – може виявитися надлишковим і навіть шкідливим.

Якщо випити значно більше води, ніж потрібно, то це насамперед вплине на роботу нирок, які відповідають за виведення з організму рідини. Якщо нирки не зможуть впоратися з великою кількістю води, то організм почне накопичувати надлишки.Це може призвести до появи набряків, підвищення артеріального тиску, накопичення рідини у серці, мозку, легенях та інших органах.