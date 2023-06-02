Без достаточного количества воды, наш организм буквально теряет способность нормально функционировать. Поэтому так важно поддерживать водный баланс.
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Это касается как питьевой воды, так и жидкостей, получаемых организмом из других напитков и продуктов. Ведь около 20% потребления жидкости поступает с едой.
Следует понимать, что эти подсчеты являются средним показателем для здорового человека, который придерживается полноценного рациона и активного образа жизни. В зависимости от наличия хронических заболеваний, количества физических нагрузок и других особенностей организма суточная норма питьевой воды должна вычисляться для каждого человека индивидуально.
Главным критерием того, сколько пить воды, должно быть чувство жажды / Фото Unsplash
Сколько воды нужно выпивать летом
Действительно, летом растет необходимость в воде. В условиях жары наш организм теряет больше жидкости вследствие увеличения частоты дыхания, усиленного потоотделения и физиологического стула.
Поэтому и норма выпитой воды в сутки понятно, что должно быть больше.
Более того, если вы спортсмен, то считайтесь, что во время физических нагрузок, особенно летом, организм теряет гораздо больше жидкости. Поэтому в дни тренировок значительно усиливается и потребность в воде.
Может ли быть много воды
В PNAS опубликовали исследование, указывающее, что пить воду прежде следует тогда, когда испытываете жажду. Это ведь лучший сигнал организма, что нужно пополнить "запасы". А вот чрезмерное желание "помочь" своему телу, вливая в него "нормы" воды – может оказаться избыточным и даже вредным.
Если выпить гораздо больше воды, чем нужно, то это, прежде всего, повлияет на работу почек, отвечающих за выведение из организма жидкости. Если почки не смогут справиться с большим количеством воды, то организм начнет накапливать излишки. Это может привести к появлению отеков, повышению АД, накоплению жидкости в сердце, мозге, легких и других органах.