При похудении важно, чтобы рацион был не просто низкокалорийным, но содержал питательные вещества. Так, если сравнивать с другими продуктами, как солеными закусками, или десертами, фрукты богаты питательными веществами и имеют низкую калорийность.
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Помогают обуздать голод
Потребление достаточного количества фруктов и овощей поможет замедлить скорость потребления пищи. Выделение времени на жевание дает много преимуществ, в частности, помогает чувствовать сытость.
Если ваша цель – похудеть, обязательно ешьте малину. Эти сладкие ягодки наполнены клетчаткой, антиоксидантами и обладают приятным сладким вкусом.
Малина очень полезна, добавьте ее в свой рацион, если худеете / Фото Unsplash
Польза малины
По данным Министерства сельского хозяйства США, один стакан малины, как свежей, так и замороженной, содержит около 10 граммов клетчатки. Это примерно одна треть ежедневного рекомендованного потребления клетчатки для мужчин и женщин согласно Диетическим рекомендациям.
Кроме того, что клетчатка способствует снижению веса, она замедляет пищеварение и предотвращает внезапные скачки уровня сахара в крови, обеспечивая более стабильную энергию в течение дня.
Более того, бактерии в вашем кишечнике питаются клетчаткой. Таким образом, потребление клетчатки является необходимым условием здорового микробиому кишечника, который играет немаловажную роль в других аспектах вашего здоровья.
Противовоспалительные свойства
Антиоксиданты, содержащие овощи и фрукты, играют огромную роль в защите клеток вашего организма, нейтрализуя вредные свободные радикалы, чтобы уменьшить воспаление, вызывающее заболевание. Малина однозначно входит в список лидеров продуктов, содержащих антиоксиданты.
Также малина довольно сладкая, что понравится вам, если вы любите лакомиться сладостями и десертами. Ягоды – прекрасная альтернатива.