Оскільки надмірне споживання солі може мати ризики для здоров'я, зокрема підвищити ризик розвитку низки захворювань.

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Довідка. Натрій допомагає регулювати баланс рідини, передавати нервові імпульси та підтримувати роботу м'язів. Оскільки основним джерелом натрію в нашому раціоні є сіль, виключати абсолютно її з раціону не можна.

Надлишок солі шкодить здоров'ю

Наш організм потребує помірної кількості натрію, а його надмірне споживання пов'язують з високим кров'яним тиском, підвищеним ризиком інсульту, хворобами серця і нирок.

За даними ВООЗ, надмірне споживання солі може завдати шкоди організму, порушуючи баланс рідини, створюючи навантаження на серцево-судинну систему і може сприяти розвитку або загостренню деяких проблем зі здоров'ям.

Наслідки надмірного споживання солі

підвищений кров’яний тиск (гіпертонія);

підвищений ризик інсульту;

підвищений ризик серцевих захворювань і серцевої недостатності;

пошкодження нирок і можливе утворення каменів у нирках;

затримка рідини в організмі та здуття живота;

втрата кісткової маси та підвищений ризик розвитку остеопорозу.

Скільки солі потрібно їсти щодня

За даними Американської асоціації серця (AHA), дорослі мають споживати не більше 2 300 мг натрію на день, що становить приблизно одну чайну ложку солі.

Втім, для людей із гіпертонією, діабетом, хронічними захворюваннями нирок або старших за 51 рік рекомендована добова норма знижується до 1 500 мг натрію.