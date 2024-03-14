Докторка Едвіна Радж, керівниця відділу клінічного харчування та дієтології лікарні Aster CMI у Бенгалурі розповіла про тих, кому вживання грейпфрута таки слід обмежити.

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Дієтологиня визнає, що узагалі цей фрукт дуже навіть корисний, адже одна його порція здатна забезпечити 100% щоденної потреби у вітаміні С.

Грейпфрут може перетворити ліки на отруту

А ось людям, які приймають певні ліки на постійній основі – зокрема, статини і препарати від артеріального тиску чи від хвороб нирок, від споживання цього соковитого фрукту слід відмовитись.

"Грейпфрут містить сполуки, які перешкоджають печінковим ферментам і це впливає на метаболізм ліків", – зазначає Радж.

Як наслідок, може виникнути підвищення або зниження рівня ліків у крові, що потенційно може спровокувати шкідливі побічні ефекти, як-от токсичність, або зрозуміло – знизити ефективність ліків.

Причому, як свідчать дослідження, для цього ефекту не потрібно багато грейпфрутового соку, досить одного-двох ковтків.

Зверніть увагу! Експертка застерігає: одна склянка соку може призвести до зниження кишкового ферменту, який регулює всмоктування, на 47%.

Які ліки не поєднуються з грейпфрутом

Управління з харчових продуктів і медикаментів США ще у 2011 році опублікувало застереження щодо того які ліки не можна поєднувати з грейпфрутом чи грейпфрутовим соком. І список препаратів досить великий.

Крім того, не менший перелік і захворювань, при яких протипоказане споживання грейпфрута. За словами лікарки Радж, від нього слід відмовитися, якщо ви страждаєте на алергію чи захворювання нирок.

У випадку алергії – у людей можуть виникнути кропив'янка, свербіж або набряк. А щодо хвороб нирок, то тут діє обмеження через ліки, які призначають при цих захворюваннях.