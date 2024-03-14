Доктор Эдвина Радж, руководитель отдела клинического питания и диетологии больницы Aster CMI в Бенгалуре рассказала о тех, кому употребление грейпфрута таки следует ограничить.

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Диетолог признает, что вообще этот фрукт очень даже полезен, ведь одна его порция способна обеспечить 100% ежедневной потребности в витамине С.

Грейпфрут может превратить лекарства в яд

А вот людям, которые принимают определенные лекарства на постоянной основе – в частности, статины и препараты от артериального давления или от болезней почек, от потребления этого сочного фрукта следует отказаться.

"Грейпфрут содержит соединения, которые препятствуют печеночным ферментам и это влияет на метаболизм лекарств", – отмечает Радж.

Как следствие, может возникнуть повышение или снижение уровня лекарств в крови, что потенциально может спровоцировать вредные побочные эффекты, например токсичность, или понятно – снизить эффективность лекарств.

Причем, как свидетельствуют исследования, для этого эффекта не нужно много грейпфрутового сока, достаточно одного-двух глотков.

Обратите внимание! Эксперт предостерегает: один стакан сока может привести к снижению кишечного фермента, который регулирует всасывание, на 47%.

Какие лекарства не сочетаются с грейпфрутом

Управление по пищевым продуктам и медикаментам США еще в 2011 году опубликовало предостережение относительно того какие лекарства нельзя сочетать с грейпфрутом или грейпфрутовым соком. И список препаратов достаточно большой.

Кроме того, не меньший перечень и заболеваний, при которых противопоказано потребление грейпфрута. По словам врача Радж, от него следует отказаться, если вы страдаете аллергией или заболеваниями почек.

В случае аллергии – у людей могут возникнуть крапивница, зуд или отек. А что касается болезней почек, то здесь действует ограничение из-за лекарств, которые назначают при этих заболеваниях.