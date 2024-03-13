Исследование экспертов из Имперского колледжа Лондона опубликовано в National Institute for Health and Care Excellence проливает свет на то, как питание влияет на гипергликемию.

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В эксперименте приняли участие 148 участников с высоким уровнем сахара в крови и риском развития диабета 2-го типа. Всем участникам предлагали придерживаться в течение 26 недель персонализированного меню, которое базируется на основе ДНК.

Внимание. В ходе исследования оказалось, что персонализированные рекомендации по питанию на основе генетических данных были более эффективными для снижения уровня глюкозы в крови, чем стандартные диетические консультации.

Почему эти данные имеют смысл

Некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к хроническим заболеваниям, например ожирение, гипертонии, высокого уровня холестерина в крови или диабета 2-го типа. Поэтому, если индивидуально скорректировать соотношение количества углеводов, жиров, белков и других макроэлементов, которые они потребляют, можно контролировать риски развития этих состояний.

В то же время ученые признают, что нужны более масштабные эксперименты, чтобы убедиться, что новый подход можно применить на практике.

Эти данные особенно важны в контексте того, что в мире растет количество людей с ожирением, а также есть проблема чрезмерного потребления людьми ультраобработанной пищи.