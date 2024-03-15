Поскольку чрезмерное потребление соли может иметь риски для здоровья, в частности повысить риск развития ряда заболеваний.

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Справка. Натрий помогает регулировать баланс жидкости, передавать нервные импульсы и поддерживать работу мышц. Поскольку основным источником натрия в нашем рационе является соль, исключать абсолютно ее из рациона нельзя.

Избыток соли вредит здоровью

Наш организм нуждается в умеренном количестве натрия, а его чрезмерное потребление связывают с высоким кровяным давлением, повышенным риском инсульта, болезнями сердца и почек.

По данным ВОЗ, чрезмерное потребление соли может нанести вред организму, нарушая баланс жидкости, создавая нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может способствовать развитию или обострению некоторых проблем со здоровьем.

Последствия чрезмерного потребления соли

повышенное кровяное давление (гипертония);

повышенный риск инсульта;

повышенный риск сердечных заболеваний и сердечной недостаточности;

повреждение почек и возможное образование камней в почках;

задержка жидкости в организме и вздутие живота;

потеря костной массы и повышенный риск развития остеопороза.

Сколько соли нужно есть ежедневно

По данным Американской ассоциации сердца (AHA), взрослые должны потреблять не более 2 300 мг натрия в день, что составляет примерно одну чайную ложку соли.

Впрочем, для людей с гипертонией, диабетом, хроническими заболеваниями почек или старше 51 года рекомендуемая суточная норма снижается до 1 500 мг натрия.