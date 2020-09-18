У курців ризик розвитку геморагічного інсульту (крововиливу в мозок) набагато вище, ніж у некурців. Такі висновки зробили американські вчені, проаналізувавши велику базу даних близнюків.

У цьому дослідженні вчені фокусувалися на субарахноїдальному крововиливі, яке відбувається під павутинною оболонкою головного мозку (тобто, на його поверхні).

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При цьому стані потрібна негайна медична допомога. До його основних симптомів відносять різкий головний біль, спазм м'язів шиї, чутливість до світла, втрату свідомості.

Вчені обробили дані фінської когорти близнюків (16282 пар ідентичних близнюків однієї статі). Учасники дослідження народилися в 1958-1974 роках, за ними спостерігали не менше 42 років. За цей час у близнюків було зафіксовано 120 смертельних геморагічних інсультів.

Результати дослідження

Тільки чотири смерті від крововиливу в мозок відбулося у близнюків з одних і тих же пар. 116 інших смертельних випадків сталися в різних парах. Середній вік крововиливу у піддослідних був 61,4 року.

У тих, хто помірно (10-19 сигарет на день) або багато (20 сигарет і більше) курив, ризик смертельного крововиливу в мозок був приблизно в три рази вищим в порівнянні з некурцями. Така ймовірність фатальної події у тих, хто курить мало, була вище у 2,8 раза. Куріння збільшувала ризик смертельної кровотечі у чоловіків, і у жінок.

Чому дослідження на близнюках

Дослідження ідентичних близнюків – традиційний інструмент, який допомагає зіставити важливість генетичних і зовнішніх чинників у розвитку різних захворювань.

У таких близнюків набір генів повністю однаковий. Це говорить про те, що велика частина відмінностей в їх здоров'я обумовлена іншими, не генетичними, факторами.