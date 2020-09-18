Во сколько раз повышается риск инсульта у курильщиков
У курильщиков риск развития геморрагического инсульта (кровоизлияния в мозг) гораздо выше, чем у некурящих. Такие выводы сделали американские ученые, проанализировав обширную базу данных близнецов.
В этом исследовании ученые фокусировались на субарахноидальном кровоизлиянии, которое происходит под паутинной оболочкой головного мозга (то есть, на его поверхности).
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При этом состоянии требуется немедленная медицинская помощь. К его основным симптомам относят резкую головную боль, спазм мышц шеи, чувствительность к свету, потерю сознания.
Ученые обработали данные финской когорты близнецов (16 282 пар идентичных близнецов одного пола). Участники исследования родились в 1958-1974 годах, за ними наблюдали по меньшей мере 42 лет. За это время у близнецов было зафиксировано 120 смертельных геморрагических инсультов.
Результаты исследования
Только четыре смерти от кровоизлияния в мозг произошло у близнецов из одних и тех же пар. 116 других смертельных случаев произошли в разных парах. Средний возраст кровоизлияния у подопытных был 61,4 года.
У тех, кто умеренно (10-19 сигарет в день) или много (20 сигарет и более) курил, риск смертельного кровоизлияния в мозг был примерно в три раза выше в сравнении с некурящими. Такая вероятность рокового происшествия у тех, кто курит мало, была выше в 2,8 раза. Курение увеличивало риск смертельного кровотечения у мужчин и у женщин.
Почему исследование проводилось на близнецах
Исследования идентичных близнецов – традиционный инструмент, который помогает сопоставить важность генетических и внешних факторов в развитии различных заболеваний.
У таких близнецов набор генов полностью одинаков. Это говорит о том, что большая часть различий в их здоровья обусловлена другими, не генетическими факторами.