У курильщиков риск развития геморрагического инсульта (кровоизлияния в мозг) гораздо выше, чем у некурящих. Такие выводы сделали американские ученые, проанализировав обширную базу данных близнецов.

В этом исследовании ученые фокусировались на субарахноидальном кровоизлиянии, которое происходит под паутинной оболочкой головного мозга (то есть, на его поверхности).

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При этом состоянии требуется немедленная медицинская помощь. К его основным симптомам относят резкую головную боль, спазм мышц шеи, чувствительность к свету, потерю сознания.

Ученые обработали данные финской когорты близнецов (16 282 пар идентичных близнецов одного пола). Участники исследования родились в 1958-1974 годах, за ними наблюдали по меньшей мере 42 лет. За это время у близнецов было зафиксировано 120 смертельных геморрагических инсультов.

Результаты исследования

Только четыре смерти от кровоизлияния в мозг произошло у близнецов из одних и тех же пар. 116 других смертельных случаев произошли в разных парах. Средний возраст кровоизлияния у подопытных был 61,4 года.

У тех, кто умеренно (10-19 сигарет в день) или много (20 сигарет и более) курил, риск смертельного кровоизлияния в мозг был примерно в три раза выше в сравнении с некурящими. Такая вероятность рокового происшествия у тех, кто курит мало, была выше в 2,8 раза. Курение увеличивало риск смертельного кровотечения у мужчин и у женщин.

Почему исследование проводилось на близнецах

Исследования идентичных близнецов – традиционный инструмент, который помогает сопоставить важность генетических и внешних факторов в развитии различных заболеваний.

У таких близнецов набор генов полностью одинаков. Это говорит о том, что большая часть различий в их здоровья обусловлена другими, не генетическими факторами.