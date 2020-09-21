Часто можна почути твердження про те, що щастя не можна купити за гроші. Американські вчені з'ясували, що це не так: певний рівень щастя забезпечується конкретною сумою грошей, причому для різних країн її величина помітно відрізняється.

При цьому, дослідження показало, що, коли в міру збільшення доходів досягається граничний рівень щастя, то подальше зростання доходів призводить до зменшення задоволення від життя і до відчуття нижчого рівня добробуту, пише The Nature.

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Гроші та щастя

Для обчислення "грошового еквівалента" щастя вчені використовували результати комплексного опитування, що включав дані про місячні доходи сімей і оцінки рівня задоволеності життям. У дослідженні використовувалися дані понад 1,7 мільйона осіб, що проживають в 164 країнах.

Оцінки рівня щастя були обчислені на основі купівельної спроможності в конкретних країнах і скориговані з урахуванням даних про рівень життя і добробуту в конкретній країні.

Виявилося, що в середньому максимум щастя приносить 95 тисяч доларів на рік на одну людину (близько 2,7 мільйона гривень), і не менше 60-75 тисяч доларів – для відчуття емоційного щастя. Для сімейного щастя цей грошовий максимум набагато вищий – пропорційно до кількості членів сім'ї.



Забагато грошей не зробить вас щасливими / Фото Unsplash

Забагато грошей – теж погано

Однак вчені з'ясували, що подальше підвищення рівня доходів, вище максимуму, не призводило до збільшення рівня задоволеності. Це може бути пов'язано з тим, що гроші в першу чергу важливі для задоволення основних потреб, придбання зручностей, але тільки до певного моменту.

Після досягнення оптимальної точки потреб у людей можуть з'являтися вже зовсім інші бажання, такі як участь в "соціальних змаганнях" за рівнем досягнутого матеріального щастя. А це може знизити рівень відчуття свого добробуту.

Крім того, суми, необхідні для щастя, помітно різняться в різних країнах, і залежать від того, які життєві стандарти та показники особистого щастя поширені в конкретному суспільстві.