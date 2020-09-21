Часто можно услышать утверждение о том, что счастье нельзя купить за деньги. Американские ученые выяснили, что это не так: определенный уровень счастья обеспечивается конкретной суммой денег, причем для разных стран ее величина заметно отличается.

При этом, исследование показало, что, когда по мере увеличения доходов достигается предельный уровень счастья, то дальнейший рост доходов приводит к уменьшению удовлетворения от жизни и к ощущению более низкого уровня благосостояния, пишет The Nature.

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Деньги и счастье

Для вычисления "денежного эквивалента" счастья ученые использовали результаты комплексного опроса, включавшего данные о месячных доходах семей и оценки уровня удовлетворенности жизнью. В исследовании использовались данные более 1,7 миллиона человек, проживающих в 164 странах.

Оценки уровня счастья были вычислены на основе покупательной способности в конкретных странах и скорректированы с учетом данных об уровне жизни и благосостояния в конкретной стране.

Оказалось, что в среднем максимум счастья приносит 95 тысяч долларов в год на одного человека (около 2,7 миллиона гривен), и не менее 60-75 тысяч долларов – для ощущения эмоционального счастья. Для семейного счастья этот денежный максимум намного выше – пропорционально количеству членов семьи.

Много денег не сделает вас счастливыми / Фото Unsplash

Много денег – тоже плохо

Однако ученые выяснили, что дальнейшее повышение уровня доходов, выше максимума, не приводило к увеличению удовлетворенности. Это может быть связано с тем, что деньги в первую очередь важны для удовлетворения основных потребностей, приобретения удобств, но только до определенного момента.

После достижения оптимальной точки потребностей у людей могут появляться уже совсем другие желания, такие как участие в "социальных соревнованиях" по уровню достигнутого материального счастья. А это может снизить уровень ощущения своего благосостояния.

Кроме того, суммы, необходимые для счастья, заметно различаются в разных странах, и зависят от того, какие жизненные стандарты и показатели личного счастья распространены в конкретном обществе.