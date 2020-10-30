Перепрацьовувати не варто, це безсумнівну, але як знати, скільки часу максимум варто працювати, щоб організм не стресував? Вчені визначили, який час роботи оптимально не шкодить ментальному здоров'ю.

Австралійські дослідники радять серйозно замислитися, якщо ви працюєте по 8 годин 5 днів на тиждень. І ось чому!

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Вчені вивчили дані 8 тисячі людей віком від 24 до 64 років та виявили, що 40 і більше робочих годин на тиждень можуть призвести до проблем із психікою.

Це особливо критично, якщо працювати з повною самовіддачею, адже насичений графік відбирає у людей час на харчування і турботу про себе. Саме це й підриває ментальне і фізичне здоров'я.

Гендерні розбіжності

Важливо також, що для чоловіків і жінок граничний робочий час відрізняється.

Цікаво, що жінкам радять працювати до 34 годин на тиждень, а чоловікам можна й 47. Це пояснили тим, що жінки також часто виконують й іншу роботи, зокрема домашні справи, догляд за дітьми та домом.

До теми На роботу як на каторгу: що робити при вигоранні

Емоційне вигорання на роботі

Не варто перепрацьовувати також тому, що тоді ви ризикуєте отримати емоційне вигорання, яке може стати причиною й інших захворювань.

Симптоми вигоряння наростають, якщо вчасно не звернути на них уваги і пустити ситуацію на самоплив. Незадоволеність і втома перетворюються на неможливість зосередитися і хронічний поганий настрій. Ті, своєю чергою, переростають в байдужість до справи, цинізм, призводять до зниження імунітету і психосоматичних захворювань.