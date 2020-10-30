Перерабатывать не стоит, это несомненно, но как знать, сколько времени максимум стоит работать, чтобы организм не стрессовал? Ученые определили, какое время работы оптимально не вредит ментальному здоровью.

Австралийские исследователи советуют серьезно задуматься, если вы работаете по 8 часов 5 дней в неделю. И вот почему!

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Ученые изучили данные 8 тысяч людей в возрасте от 24 до 64 лет и обнаружили, что 40 и больше рабочих часов в неделю могут привести к проблемам с психикой.

Это особенно критично, если работать с полной самоотдачей, так как насыщенный график отбирает у людей время на питание и заботу о себе. Именно это и подрывает ментальное и физическое здоровье.

Гендерные различия

Важно также, что для мужчин и женщин предельное рабочее время отличается.

Интересно, что женщинам советуют работать до 34 часов в неделю, а мужчинам можно и 47. Это объяснили тем, что женщины также часто выполняют и другие работы, в частности, домашние дела, уход за детьми и домом.

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Эмоциональное выгорание на работе

Не стоит перетруждаться также потому, что тогда вы рискуете получить эмоциональное выгорание, которое может стать причиной и других заболеваний.

Симптомы выгорания нарастают, если вовремя не обратить на них внимание и пустить ситуацию на самотек. Недовольство и усталость превращаются в невозможность сосредоточиться и хроническое плохое настроение. Те, в свою очередь, перерастают в равнодушие к делу, цинизм, приводят к снижению иммунитета и психосоматическим заболеваниям.