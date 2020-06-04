Нове дослідження показало, що близько 15% людей з COVID-19 не мають симптомів. Однак зберігають здатність заражати інших.

Австралійські вчені провели масштабне дослідження, щоб визначити кількість безсимптомних носіїв серед пацієнтів з COVID-19, пише АВС.

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Таких виявилося близько 15%. Вчені порівняли результати 9 міжнародних досліджень, що визначили пропорцію безсимптомних носіїв. При цьому експерти підкреслюють, що попри відсутність симптомів, люди з COVID-19 все одно можуть заражати оточення, навіть не знаючи про це. Ось чому так важливо у всіх публічних місцях носити медичні маски.

Деякі попередні дослідження припускали, що майже у половини пацієнтів з COVID-19 не проявляється ніяких симптомів, але австралійські вчені довели, що це не так. Приблизно у кожного шостого хвороба себе не проявляє протягом усього періоду.

Нинішній аналіз охопив понад 20 000 людей в 6 країнах, включаючи Китай, США та Італію.

Чому це важливо і як допоможе

На щастя, безсимптомні носії, як показало дослідження, на третину рідше поширюють хворобу, оскільки через відсутність симптомів не кашляють і не чхають.

Результати підтверджують, що велике тестування і відстеження потенційних носіїв важливі для уповільнення епідемії COVID-19.

Чим краще здійснюється тестування, карантинні процедури та ізоляції безсимптомних носіїв або людей з помірними симптомами, тим менш суворі заходи потрібні для суспільства в цілому.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу