Новое исследование показало, что около 15% людей с COVID-19 не имеют симптомов. Однако сохраняют способность заражать других.

Австралийские ученые провели масштабное исследование, чтобы определить количество бессимптомных носителей среди пациентов с COVID-19, пишет АВС.

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Таких оказалось около 15%. Ученые сравнили результаты 9 международных исследований, которые определили пропорцию бессимптомных носителей. При этом эксперты подчеркивают, что несмотря на отсутствие симптомов, люди с COVID-19 все равно могут заражать окружающих, даже не зная об этом. Вот почему так важно во всех публичных местах носить медицинские маски.

Некоторые предыдущие исследования предполагали, что почти у половины пациентов с COVID-19 не проявляются никакие симптомы, но австралийские ученые доказали, что это не так. Примерно у каждого шестого болезнь себя не проявляет в течение всего периода.

Нынешний анализ охватил более 20 000 человек в 6 странах, включая Китай, США и Италию.

Почему это важно и как поможет

К счастью, бессимптомные носители, как показало исследование, на треть реже распространяют болезнь, поскольку из-за отсутствия симптомов не кашляют и не чихают.

Результаты подтверждают, что большое тестирование и отслеживание потенциальных носителей важны для замедления эпидемии COVID-19.

Чем лучше осуществляются тестирования, карантинные процедуры и изоляция бессимптомных носителей или людей с умеренными симптомами, тем менее суровые меры нужны для общества в целом.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала