В Україні трансплантації органів щороку потребують близько п'яти тисяч людей. В Україні розробили план з трансплантацій органів строком на два роки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 канал.

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За словами Степанова, це люди, які "в прямому сенсі стоять на такій межі – між життям та смертю".

Відтак в Україні розробили план з трансплантацій органів строком на два роки. Наразі уже створено окремий підрозділ високотехнологічної медицини в Міністерстві охорони здоров'я, яке займається питанням трансплантації.

Втім, попри те, що закон про трансплантацію прийнятий, потрібний ряд нормативних актів, які дадуть можливість трансплантації в Україні.

Максим Степанов “У нас є чіткий план, який розрахований на два роки. Є чіткі критерії того, що ми хочемо досягти. Основний показник – це кількість трансплантацій, які будуть проводитися”

Степанов додав, що в Україні є пілотний проєкт, який фінансується Міністерством охорони здоров'я. Зараз в нашій країні вже є 24 медзаклади, де проводиться трансплантація.

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