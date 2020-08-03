Скільки людей в Україні потребують трансплантації органів: план МОЗ на 2 роки
В Україні трансплантації органів щороку потребують близько п'яти тисяч людей. В Україні розробили план з трансплантацій органів строком на два роки.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 канал.
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За словами Степанова, це люди, які "в прямому сенсі стоять на такій межі – між життям та смертю".
Відтак в Україні розробили план з трансплантацій органів строком на два роки. Наразі уже створено окремий підрозділ високотехнологічної медицини в Міністерстві охорони здоров'я, яке займається питанням трансплантації.
Втім, попри те, що закон про трансплантацію прийнятий, потрібний ряд нормативних актів, які дадуть можливість трансплантації в Україні.
Степанов додав, що в Україні є пілотний проєкт, який фінансується Міністерством охорони здоров'я. Зараз в нашій країні вже є 24 медзаклади, де проводиться трансплантація.
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Головне про трансплантацію органів в Україні
- З січня 2019 року в Україні дозволили трансплантацію органів – будь-яка повнолітня людина може погодитись на посмертне донорство або відмовитись від нього. Кабмін встановив тарифи на деякі операції з трансплантації органів.
- За вилучення органів у донора-трупа доведеться віддати 74 086 гривень.
- 6 липня, створили окремий орган при Міністерстві охорони здоров'я, який займається питанням розвитку трансплантації в Україні.