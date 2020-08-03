В Украине в трансплантации органов ежегодно нуждаются около пяти тысяч человек. В Украине разработали план по трансплантации органов сроком на два года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.

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По словам Степанова, это люди, которые "в прямом смысле стоят на такой грани – между жизнью и смертью".

Поэтому в Украине разработали план по трансплантации органов сроком на два года. Сейчас уже создано отдельное подразделение высокотехнологичной медицины в Министерстве здравоохранения, которое занимается вопросом трансплантации.

Впрочем, несмотря на то, что закон о трансплантации принят, нужен ряд нормативных актов, которые дадут возможность трансплантации в Украине.

Максим Степанов "У нас есть четкий план, рассчитанный на два года. Есть четкие критерии того, что мы хотим достичь. Основной показатель – это количество трансплантаций, которые будут проводиться"

Степанов добавил, что в Украине есть пилотный проект, который финансируется Министерством здравоохранения. Сейчас в нашей стране уже есть 24 медучреждения, где проводится трансплантация.

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