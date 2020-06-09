Карантинні заходи й соціальне дистанціювання допомогли уникнути 62 мільйонів випадків зараження коронавірусом тільки в шести країнах світу.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі вивчили ефект від дій влади в Китаї, США, Південній Кореї, Італії, Франції та Ірані, Nature.

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Враховувалися різні заходи – від жорсткого карантину до заборони на поїздки, закриття закладів та вимоги дотримуватися дистанції.



Карантин врятував багато життів / unsplash.com

На думку вчених, ці заходи скоротили підтверджених випадків зараження: на 37 мільйонів ​​в Китаї; 11,5 мільйона – в Південній Кореї; 5 мільйонів – в Ірані; 4,8 мільйона – в США; 2,1 мільйона – в Італії та 1,4 мільйона – у Франції.

З урахуванням великої кількості неврахованих випадків в цілому мова йде про 530 мільйонів випадків, з яких 285 мільйонів припадали б на Китай, 60 мільйонів – на США, 49 мільйонів – на Італію.

Наші результати підтверджують, що існуюча політика, спрямована на боротьбу з поширенням вірусу, вже істотно знизила число випадків зараження COVID-19, які спостерігаються у світі,

– пишуть автори дослідження.