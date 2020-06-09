Супутникові знімки зі стоянок лікарень у китайському Ухані, а також пошукові запити у мережі, вказують на те, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися у Китаї значно раніше, ніж про це раніше заявляли. Ймовірно, із симптомами, схожими на цю інфекцію, люди зверталися до медиків ще з серпня.

Відповідний висновок зробили експерти Гарвардської медичної школи Бостонського університету громадської охорони здоров’я та Бостонської дитячої лікарні. Спеціалісти проаналізували супутникові знімки стоянок найбільших лікарень Уханя в період з 9 січня 2018-го по 30 квітня 2020 року, передає Інтерфакс-Україна.

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Під час дослідження вчені виявили різке збільшення транспорту біля лікарень, починаючи з серпня 2019 року. Найбільше число автомобілів було зафіксовано в грудні 2019 року.

Крім того, аналіз показав сплеск пошукових запитів в китайській пошуковій системі Baidu зі словами "кашель" і "діарея" приблизно за три тижні до появи підтверджених випадків COVID-19 в кінці 2019 року, говориться в дослідженні.

Ці дані насправді особливо переконливі, тому що ми бачили збільшення числа людей, що шукають шлунково-кишкове захворювання-діарею і тепер ми знаємо, що шлунково-кишкові симптоми є дійсно важливим маркером для COVID-19,

– заявив головний інноваційний директор дитячої лікарні Бостона Джон Браунштейн.

За його словами, ані він, ані його колеги не можуть підтвердити, чи був збільшений обсяг транспорту безпосередньо пов'язаний з новою інфекцією, втім дані підтверджують інші недавні дослідження. Вони доводять: поява COVID-19 відбулася до ідентифікації на ринку морепродуктів в Ухані.

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"Ці дані також підтверджують гіпотезу про те, що вірус виник природним шляхом в Південному Китаї і потенційно вже циркулював під час появи "уханського кластера", – зазначив він.

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