COVID-19 мог распространяться в Ухане еще в августе 2019-го: на это указывают спутниковые снимки
Спутниковые снимки со стоянок больниц в китайском Ухане, а также поисковые запросы в сети, указывают на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться в Китае значительно раньше, чем об этом заявляли ранее. Вероятно, с симптомами, похожими на эту инфекцию, люди обращались к медикам еще с августа.
Соответствующий вывод сделали эксперты Гарвардской медицинской школы Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы. Специалисты проанализировали спутниковые снимки стоянок крупнейших больниц Уханя в период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года, передает Интерфакс-Украина.
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Во время исследования ученые обнаружили резкое увеличение транспорта возле больниц, начиная с августа 2019 года. Наибольшее число автомобилей было зафиксировано в декабре 2019 года.
Кроме того, анализ показал всплеск поисковых запросов в китайской поисковой системе Baidu со словами "кашель" и "диарея" примерно за три недели до появления подтвержденных случаев COVID-19 в конце 2019 года, говорится в исследовании.
Эти данные особенно убедительны, потому что мы видели увеличение числа людей, ищущих желудочно-кишечное заболевание – диарею, и теперь мы знаем, что желудочно-кишечные симптомы являются действительно важным маркером для COVID-19,
– заявил главный инновационный директор детской больницы Бостона Джон Браунштейн.
По его словам, ни он, ни его коллеги не могут подтвердить, был ли увеличенный объем транспорта напрямую связан с новой инфекцией, впрочем, данные подтверждают другие недавние исследования. Они доказывают: появление COVID-19 произошло до идентификации на рынке морепродуктов в Ухане.
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"Эти данные также подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным путем в Южном Китае и потенциально уже циркулировал во время появления "уханьского кластера", – отметил он.
Коронавирус из Китая и замалчивание:
- О первых случаях заражения новым коронавирусом в Китае было известно еще в ноябре 2019 года. Но китайское правительство попыталось скрыть вспышку. А врачей и блогеров, которые об этом писали, арестовывали за "распространение слухов".
- В Великобритании убеждены, что Китай с момента вспышки стремился запутать процесс сбора информации об инфекции.
- Тем временем в США считают, что власти Китая намеренно занижали количество инфицированных коронавирусом и летальных случаев из-за болезни.
- По состоянию на 9 июня в мире зафиксировали свыше 7 миллионов людей, которые подхватили COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 408 767 пациентов. Выздороветь удалось 3,5 миллионам человек.