Карантинные мероприятия и социальное дистанцирование помогли избежать 62 миллиона случаев заражения коронавирусом только в шести странах мира.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли изучили эффект от действий власти в Китае, США, Южной Кореи, Италии, Франции и Иране, Nature.

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Учитывались различные меры – от жесткого карантина до запрета на поездки, закрытия заведений и требования соблюдать дистанцию.



Карантин спас много жизней / unsplash.com

По мнению ученых, эти меры сократили подтвержденные случаи заражения: на 37 миллионов в Китае; 11,5 миллиона – в Южной Корее; 5 миллионов – в Иране; 4,8 миллиона – в США; 2,1 миллиона – в Италии и 1,4 миллиона – во Франции.

С учетом большого количества неучтенных случаев в целом речь идет о 530 миллионах случаев, из которых 285 миллионов приходились на Китай, 60 миллионов – на США, 49 миллионов – на Италию.

Наши результаты подтверждают, что существующая политика, направленная на борьбу с распространением вируса, уже существенно снизила число случаев заражения COVID-19, которые наблюдаются в мире,

– пишут авторы исследования.