Скільки людей мають імунітет до коронавірусу після перенесення хвороби: нове дослідження
Більш ніж у 90% пацієнтів з коронавірусом з'являються антитіла. Вони зберігаються в організмі не менше трьох місяців.
До такого висновку прийшли американські вчені, пише medRxiv.org.
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Дослідники з'ясували, що ці антитіла після COVID-19 зберігаються не менше 90 днів у більш ніж 90% осіб. Більш того, у більшості пацієнтів рівень антитіл достатній не тільки для приєднання антитіл до вірусу, але і для повної нейтралізації патогену, після чого він втрачає здатність проникати в клітини й заражати їх.
Антитіла й імунітет
Під час дослідження вчені проаналізували понад 19 700 осіб з Нью-Йорка. Найбільше експертів цікавили антитіла IgG – білки, які організм виробляє на останніх стадіях інфекції. IgG антитіла зберігаються протягом декількох місяців, а можливо, і років після одужання.
Їхній рівень вважають достатнім при утриманні 1:80 або вище. Показник між 80 і 160 вважається низьким, 1: 320 – середнім, a 1: 960 і більше – високим.
Для лікування плазмою (рідка частина крові), що забирається у пацієнтів, які одужали після коронавірусу, потрібен рівень антитіл на рівні від 1: 320 і вище.
Не менше 92% пацієнтів, які одужали від COVID-19, мали рівень антитіл від помірного до високого. Антитіла зберігали здатність приєднатися до шипів білка, які вірус використовують для проникнення в клітини.