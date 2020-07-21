Більш ніж у 90% пацієнтів з коронавірусом з'являються антитіла. Вони зберігаються в організмі не менше трьох місяців.

До такого висновку прийшли американські вчені, пише medRxiv.org.

Також на тему: Китайська вакцина проти коронавірусу не допомогла літнім людям

Дослідники з'ясували, що ці антитіла після COVID-19 зберігаються не менше 90 днів у більш ніж 90% осіб. Більш того, у більшості пацієнтів рівень антитіл достатній не тільки для приєднання антитіл до вірусу, але і для повної нейтралізації патогену, після чого він втрачає здатність проникати в клітини й заражати їх.

Антитіла й імунітет

Під час дослідження вчені проаналізували понад 19 700 осіб з Нью-Йорка. Найбільше експертів цікавили антитіла IgG – білки, які організм виробляє на останніх стадіях інфекції. IgG антитіла зберігаються протягом декількох місяців, а можливо, і років після одужання.

Їхній рівень вважають достатнім при утриманні 1:80 або вище. Показник між 80 і 160 вважається низьким, 1: 320 – середнім, a 1: 960 і більше – високим.

Для лікування плазмою (рідка частина крові), що забирається у пацієнтів, які одужали після коронавірусу, потрібен рівень антитіл на рівні від 1: 320 і вище.

Не менше 92% пацієнтів, які одужали від COVID-19, мали рівень антитіл від помірного до високого. Антитіла зберігали здатність приєднатися до шипів білка, які вірус використовують для проникнення в клітини.