Китайська векторна вакцина від COVID-19 показала низьку ефективність у літніх людей. Вчені припускають, що для них може знадобитися додаткова вакцинація.

Результати другої фази клінічного дослідження рекомбінантних аденовірусної векторної вакцини проти COVID-19 опублікували в авторитетному журналі The Lancet.

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Як працює китайська вакцина

Саме дослідження провели у квітні, в ньому взяли участь понад 500 осіб. Вакцина з робочою назвою Ad5-nCoV розроблена на основі позбавленого патогенності аденовірусу. У його геном вбудований ген вірусу SARS-CoV-2. Аденовірус доставляє гени SARS-CoV-2 в організм людини, і до відповідних білків коронавірусу у людей виробляються антитіла.

Основною метою дослідження було оцінити реакцію імунної системи на вакцину і визначити її найбільш підходящі дози, які будуть використовуватися в наступній фазі. Наступна, третя, фаза дослідження повинна буде показати, чи захищає вакцина від COVID-19 в реальному житті.

Побічна дія китайської вакцини

Серйозних побічних дій вакцини в цьому дослідженні не зареєстрували. Основними небажаними реакціями були біль в місці ін'єкції, лихоманка, слабкість.

Ефективність китайської вакцини

У 95% учасників, які отримали високу дозу вакцини, вчені виявили вироблення Т-клітин або антитіл проти коронавірусу. У групі з низькою дозою їх виявили у 91% учасників.

Автори дослідження вказують, що в учасників, у яких був імунітет до аденовірусу, що застосовувався для виготовлення вакцини, вироблення імунітету до SARS-CoV-2 був набагато гіршим. Всього у 52% учасників дослідження був виявлений імунітет до аденовірусу, що існував до вакцинації.

Чим старші люди, тим частіше у них є імунітет проти аденовірусу. Тому при використанні цієї вакцини найгірше виробляється імунітет у літніх людей. Особливо страждає вироблення антитіл.

Автори вказують, що, літні люди – найважливіша група, яка потребує захисту від COVID-19. Вони не виключають, що людям у віці потрібна додаткова вакцинація. Чи допоможе це, можуть показати тільки нові дослідження.