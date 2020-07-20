Вакцина проти COVID-19, яку розробив Оксфордський університет, довела свою ефективність. Вакцина є безпечною і викликає незначні побічні реакції.

Вакцина, що має назву ChAdOx1 nCoV-19 продемонструвала результат у боротьбі з коронавірусом, пише BBC.

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Як діє вакцина

У випробуванні вакцини брали участь 1077 людей. Результати показали, що в організмах учасників після щеплення виробились антитіла і лейкоцити, які можуть боротися з коронавірусом.

Разом з тим вчені наголосили, що Оксфордська вакцина виготовлена з генетично сконструйованого вірусу, який викликає звичайну застуду у шимпанзе. Вона модифікована, тому не може викликати інфекції у людей.

Чи є побічні ефекти після введення вакцини

Серед побічних ефектів були виявлені лихоманка і головний біль, проте з цими симптомами зможе впоратися парацетамол. Фахівці зазначили, що попереду ще багато роботи, однак перші результати обнадіюють.

До слова, Україна планує приєднатися до стратегії ЄС щодо вакцинації проти COVID-19. Очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що уряд робить усе, щоб Україна отримала однією з перших вакцину проти COVID-19.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу