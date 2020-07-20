Вакцина против COVID-19, разработанная Оксфордским университетом, доказала свою эффективность. Вакцина безопасна и вызывает незначительные побочные реакции.

Вакцина под названием ChAdOx1 nCoV-19 продемонстрировала результат в борьбе с коронавирусом, пишет BBC.

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Как действует вакцина

В испытании вакцины участвовали 1077 человек. Результаты показали, что в организмах участников после прививки выработались антитела и лейкоциты, которые могут бороться с коронавирусом.

Вместе с тем ученые отметили, что Оксфордская вакцина изготовлена ​​из генетически сконструированного вируса, который вызывает обычную простуду у шимпанзе. Она модифицирована, поэтому не может вызывать инфекции у людей.

Есть ли побочные эффекты после введения вакцины

Среди побочных эффектов были обнаружены лихорадка и головная боль, однако с этими симптомами сможет справиться парацетамол. Специалисты отметили, что впереди еще много работы, однако первые результаты обнадеживают.

К слову, Украина планирует присоединиться к стратегии ЕС по вакцинации против COVID-19. Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что правительство делает все, чтобы Украина получила одной из первых вакцину против COVID-19.



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