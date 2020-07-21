Более чем у 90% пациентов с коронавирусом появляются антитела. Они сохраняются в организме не менее трех месяцев.

К такому выводу пришли американские ученые, пишет medRxiv.org.

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Исследователи выяснили, что эти антитела после COVID-19 сохраняются не менее 90 дней у более чем 90% человек. Более того, у большинства пациентов уровень антител достаточен не только для присоединения антител к вирусу, но и для полной нейтрализации патогена, после чего он теряет способность проникать в клетки и заражать их.

Антитела и иммунитет

В ходе исследования ученые проанализировали более 19 700 человек из Нью-Йорка. Больше всего экспертов интересовали антитела IgG – белки, которые организм вырабатывает на последних стадиях инфекции. IgG антитела сохраняются в течение нескольких месяцев, а возможно, и лет после выздоровления.

Их уровень считают достаточным при содержании 1:80 или выше. Показатель между 80 и 160 считается низким, 1:320 – средним, a 1:960 и больше – высоким.

Для лечения плазмой (жидкая часть крови), забираемой у пациентов, которые выздоровели после коронавируса, нужен уровень антител на уровне от 1:320 и выше.

Не менее 92% пациентов, которые выздоровели от COVID-19, имели уровень антител от умеренного до высокого. Антитела сохраняли способность присоединиться к шипам белка, которые вирус использует для проникновения в клетки.