Наразі в медичних закладах країни є понад 20 тисяч ліжок із забезпеченням кисню для пацієнтів. Впродовж місяця їхня кількість зросте вдвічі.

Такі плани озвучив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада, передає 24 канал.

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За його даними, наразі є 20 560 ліжко місць в закладах охорони здоров'я, які відведені для боротьби з коронавірусною хворобою, забезпечені киснем.

А у жовтні уряд виділив 572 млн медичної субвенції для того, щоб облаштувати 42 189 ліжок.

Впродовж листопада ще додатково до 20 тисяч, які вже є, ми повинні отримати ще 22 тисячі ліжок, які повинні бути забезпечені киснем,

– зауважив заступник міністра.

Медзаклади можуть отримувати кисень кількома способами:

за допомогою кисневих концентраторів;

за допомогою кисневих станцій;

зі збільшення місткостей для приймання газоподібного, чи рідкого кисню.

За словами санітарного лікаря, проблеми з постачанням самого кисню вирішується в оперативному порядку.

Сам кисень як медичний продукт, який використовується для лікування хворих з коронавірусною хворобою, в Україні є. Втім існують організаційні питання серед дистриб'юторів, які постачають цей кисень до лікарень,

– зауважив Ляшко.

Головний санітарний лікар закликав повідомляти МОЗ, коли вам будуть відомі випадки перебоїв з постачанням кисню в закладах охорони здоров'я.