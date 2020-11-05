Сейчас в медицинских учреждениях страны есть более 20 тысяч коек с обеспечением кислорода для пациентов. В течение месяца их количество вырастет вдвое.

Такие планы озвучил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 5 ноября, передает 24 канал.

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По его данным, сейчас есть 20 560 койко мест в учреждениях здравоохранения, которые отведены для борьбы с коронавирусной болезнью, обеспечены кислородом.

А в октябре правительство выделило 572 млн медицинской субвенции для того, чтобы обустроить 42 189 коек.

В течение ноября еще дополнительно до 20 тысяч, которые уже есть, мы должны получить еще 22 тысячи коек, которые должны быть обеспечены кислородом,

– заметил замминистра.

Медучреждения могут получать кислород несколькими способами:

с помощью кислородных концентраторов;

с помощью кислородных станций;

по увеличению емкостей для приема газообразного или жидкого кислорода.

По словам санитарного врача, проблемы с поставкой самого кислорода решается в оперативном порядке.

Сам кислород как медицинский продукт, используемый для лечения больных с коронавирусной болезнью, в Украине есть. ,

– заметил Ляшко.

Главный санитарный врач призвал сообщать Минздраву, когда вам будут известны случаи перебоев с поставкой кислорода в учреждениях здравоохранения.