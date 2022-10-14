Нове дослідження користі активності

У той час як попередні дослідження дійшли аналогічних висновків, це перша робота, заснована на комерційних пристроях відстеження активності, які зазвичай використовуються в повсякденному житті і пов'язані з електронними медичними картами.

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Було зареєстровано в середньому чотири роки активності кожного учасника, при цьому вибірка ґрунтувалася на людях, які носили свій власний фітнес-браслет по 10 або більше годин на день протягом як мінімум шести місяців. Щоденну кількість кроків та інтенсивність (визначувану як кількість кроків за хвилину) потім зіставляли із захворюваністю всередині групи та порівнювали з показниками захворюваності у загальній популяції.

Ризик яких захворювань можна зменшити завдяки ходьбі

Результати показали, що зі збільшенням кількості кроків, ризик більшості станів знижувався. Виняток становили гіпертонія та діабет – у цих двох випадках, коли люди досягали від 8000 до 9000 кроків на день, користь від додавання більшої кількості кроків не змінювалась.

Близько 8200 кроків і вище є оптимальною точкою для серйозного зниження ризику таких станів, як ожиріння, апное уві сні, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та великий депресивний розлад.

Дослідники також виявили, що люди з надмірною вагою, які збільшили кількість кроків на день з 6000 до 11000, на 64% рідше страждали на ожиріння, ніж ті, хто не змінював кількість кроків на день.