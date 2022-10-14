Новое исследование пользы активности

В то время как предварительные исследования пришли к аналогичным выводам, это первая работа, основанная на коммерческих устройствах отслеживания активности, которые обычно используются в повседневной жизни и связаны с электронными медицинскими картами.

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Было зарегистрировано в среднем четыре года активности каждого участника, при этом выборка основывалась на людях, носивших свой собственный браслет по 10 или более часов в день в течение как минимум шести месяцев. Ежедневное количество шагов и интенсивность (определяемое как количество шагов в минуту) затем сопоставляли с заболеваемостью внутри группы и сравнивали с показателями заболеваемости в общей популяции.

Риск каких заболеваний можно уменьшить благодаря ходьбе

Результаты показали, что с увеличением количества шагов риск большинства состояний снижался. Исключение составляли гипертония и диабет – в этих двух случаях, когда люди достигали от 8000 до 9000 шагов в день, польза от добавления большего количества шагов не изменялась.

Около 8200 шагов и выше являются оптимальной точкой для серьезного снижения риска таких состояний, как ожирение, апноэ во сне, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и большое депрессивное расстройство.

Исследователи также обнаружили, что люди с избыточным весом, которые увеличили количество шагов в день с 6000 до 11000, на 64% реже страдали ожирением, чем те, кто не изменял количество шагов в день.