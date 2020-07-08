Залежно від складності протікання коронавірусної інфекції у лікарнях у середньому витрачають від 9 до 27 тисяч гривень на лікування одного пацієнта.

Про це повідомив голова медичної комісії Києва, депутат Київради від ВО Свобода Олег Гелевей, пише УНІАН.

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Він наголосив, якщо людина з коронавірусом перебуває в медичному закладі, то вона повинна сплачувати кошти за лікування. У лікарнях, які працюють з інфікованими, є так званий "COVID пакет", тобто медзаклади підписали з Національною службою здоров’я України угоду про оплату такого лікування.

Гелевей додав, що офіційно важко вирахувати суму, яка витрачається на одного хворого.

Але ми вже порахували з головними лікарями, що в середньому виходить від 9 до 27 тисяч гривень в залежності від складності захворювання на коронавірусну хворобу,

– заявив він.



Перебіг коронавірусу / Колаж 24 каналу