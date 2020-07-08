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Як народжуються і живуть сіамські близнюки: фото
7 липня , 16:59 Як народжуються і живуть сіамські близнюки: фото
Анастасія Манюхіна
Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
3 липня , 06:20 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
Наталя Сколоздра
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Вперше у світі: медики успішно розділили сіамських близнючок, які були зрощені головами
21:05, сьогодні Вперше у світі: медики успішно розділили сіамських близнючок, які були зрощені головами
Вчені заявили, що вперше вилікували ВІЛ за допомогою ліків
14:12, сьогодні Вчені заявили, що вперше вилікували ВІЛ за допомогою ліків
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Восени готуємося до найгіршого сценарію, – МОЗ про COVID-19 в Україні
10:54, сьогодні Восени готуємося до найгіршого сценарію, – МОЗ про COVID-19 в Україні
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