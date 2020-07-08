Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні зростає захворюваність на коронавірус, на осінь система охорони здоров’я готуватиметься до "найгіршого варіанту".

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Максим Степанов “У нас триває епідемія. За кількістю захворювань у нас є зростання. І нам дуже потрібен контроль. Контроль заради безпеки і здоров’я наших громадян. Розраховую, що депутати підтримають цей законопроєкт (про штрафи за неносіння масок, – ред.)”.

Також Степанов звинуватив людей, які не дотримуються правил безпеки у зростанні кількості захворювань на коронавірус в Україні.

"Якщо ми проаналізуємо, як у нас відбувався розвиток епідемії, то можемо побачити, що ми зафіксувалися на певному рівні 300-400 хворих, почали процес пом’якшення, прийшли до адаптивного карантину... Але деякі люди зрозуміли це як повний вихід з карантину – і останні 4 тижні ми спостерігаємо зростання", – сказав він.

Міністр нагадав, що лідерами за кількістю нових випадків залишаються Львівська область, Закарпаття і Київ.

Щодо того, до чого ми готуємося восени, звичайно, наше основне завдання – підготувати максимально систему охорони здоров’я. Ми завжди готуємося до найгіршого варіанту, щоб ми були здатні надавати медичну допомогу всім без виключення,

– вважає він.

Також очільник МОЗ не втратив нагоди, щоб похвалити відомство у хорошій підготовці до пандемії. За його словами "зараз по ефективності лікування, і по забезпеченості лікарень Україна перебуває в набагато кращих умовах, ніж це було три місяці тому".



Штрафи за відсутність маски у громадських місцях / Інфографіка 24 каналу