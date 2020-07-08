Восени готуємося до найгіршого сценарію, – МОЗ про COVID-19 в Україні
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні зростає захворюваність на коронавірус, на осінь система охорони здоров’я готуватиметься до "найгіршого варіанту".
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".
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Також Степанов звинуватив людей, які не дотримуються правил безпеки у зростанні кількості захворювань на коронавірус в Україні.
"Якщо ми проаналізуємо, як у нас відбувався розвиток епідемії, то можемо побачити, що ми зафіксувалися на певному рівні 300-400 хворих, почали процес пом’якшення, прийшли до адаптивного карантину... Але деякі люди зрозуміли це як повний вихід з карантину – і останні 4 тижні ми спостерігаємо зростання", – сказав він.
Міністр нагадав, що лідерами за кількістю нових випадків залишаються Львівська область, Закарпаття і Київ.
Щодо того, до чого ми готуємося восени, звичайно, наше основне завдання – підготувати максимально систему охорони здоров’я. Ми завжди готуємося до найгіршого варіанту, щоб ми були здатні надавати медичну допомогу всім без виключення,
– вважає він.
Також очільник МОЗ не втратив нагоди, щоб похвалити відомство у хорошій підготовці до пандемії. За його словами "зараз по ефективності лікування, і по забезпеченості лікарень Україна перебуває в набагато кращих умовах, ніж це було три місяці тому".
Штрафи за відсутність маски у громадських місцях / Інфографіка 24 каналу