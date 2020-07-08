Осенью готовимся к худшему сценарию, – Минздрав о COVID-19 в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусом, на осень система здравоохранения будет готовиться к "худшему варианту".

Об этом он сообщил в эфире одного с украинских телеканалов.

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Максим Степанов "У нас продолжается эпидемия. По количеству заболеваний у нас есть рост. И нам очень нужен контроль. Контроль ради безопасности и здоровья наших граждан. Рассчитываю, что депутаты поддержат этот законопроект (о штрафах за неношение масок, – ред.)".

Также Степанов обвинил людей, которые не соблюдают правила безопасности в росте числа заболеваний коронавирусом в Украине.

"Если мы проанализируем, как у нас происходило развитие эпидемии, то можем увидеть, что мы зафиксировались на определенном уровне 300-400 больных, начали процесс смягчения, пришли к адаптивному карантину... Но некоторые люди поняли это как полный выход из карантина – и последние 4 недели мы наблюдаем рост", – сказал он.

Министр напомнил, что лидерами по количеству новых случаев остаются Львовская область, Закарпатье и Киев.

Относительно того, к чему мы готовимся осенью, конечно, наша основная задача – подготовить максимально систему здравоохранения. Мы всегда готовимся к худшему варианту, чтобы мы были способны оказывать медицинскую помощь всем без исключения,

– считает он.

Также глава Минздрава не упустил возможности, чтобы похвалить ведомство в хорошей подготовке к пандемии. По его словам, "сейчас по эффективности лечения, и по обеспеченности больниц Украина находится в гораздо лучших условиях, чем это было три месяца назад".

Штрафы за отсутствие маски в общественных местах / Инфографика 24 канала