Осенью готовимся к худшему сценарию, – Минздрав о COVID-19 в Украине
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусом, на осень система здравоохранения будет готовиться к "худшему варианту".
Об этом он сообщил в эфире одного с украинских телеканалов.
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Также Степанов обвинил людей, которые не соблюдают правила безопасности в росте числа заболеваний коронавирусом в Украине.
"Если мы проанализируем, как у нас происходило развитие эпидемии, то можем увидеть, что мы зафиксировались на определенном уровне 300-400 больных, начали процесс смягчения, пришли к адаптивному карантину... Но некоторые люди поняли это как полный выход из карантина – и последние 4 недели мы наблюдаем рост", – сказал он.
Министр напомнил, что лидерами по количеству новых случаев остаются Львовская область, Закарпатье и Киев.
Относительно того, к чему мы готовимся осенью, конечно, наша основная задача – подготовить максимально систему здравоохранения. Мы всегда готовимся к худшему варианту, чтобы мы были способны оказывать медицинскую помощь всем без исключения,
– считает он.
Также глава Минздрава не упустил возможности, чтобы похвалить ведомство в хорошей подготовке к пандемии. По его словам, "сейчас по эффективности лечения, и по обеспеченности больниц Украина находится в гораздо лучших условиях, чем это было три месяца назад".
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