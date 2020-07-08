В зависимости от сложности протекания коронавирусной инфекции в больницах в среднем тратят от 9 до 27 тысяч гривен на лечение одного пациента.

Об этом сообщил глава медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей, пишет УНИАН.

Читайте также Осенью готовимся к худшему сценарию, – Минздрав о COVID-19 в Украине

Он отметил, если человек с коронавирусом находится в медицинском учреждении, то он должен платить средства за лечение. В больницах, работающих с инфицированными, есть так называемый "COVID пакет", то есть медучреждения усилили с Национальной службой здоровья Украины соглашение об оплате такого лечения.

Гелевей добавил, что официально трудно высчитать сумму, которая тратится на одного больного.

Но мы уже посчитали с главными врачами, что в среднем выходит от 9 до 27 тысяч гривен в зависимости от сложности заболевания коронавирусной болезнью,

– заявил он.



Протекание коронавируса / Коллаж 24 канала