Ті, хто роками не можуть вилікувати акне, точно чули про системні ретиноїди. Про ліки є чимало міфів та упереджень. Тож розберемось, які побічні дії можуть відчувати пацієнти під час лікування системними ретиноїдами.

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Побічні ефекти системних ретиноїдів

Найбільш серйозний побічний ефект пероральних ретиноїдів – тератогенність – вони порушують розвиток плоду, тому ці ліки категорично протипоказані під час вагітності. Відтак, з початком прийому ретиноїдів жінка має подбати й про контрацепцію.

Системна терапія ретиноїдами часто супроводжується порушенням з боку шкіри та слизових оболонок: хейлітом, ксерозом та тріщинами, сухістю слизової оболонки порожнини рота, кровотечею з носа, ламкістю нігтів, пароніхіями тощо.



Догляд за шкірою на час лікування ретиноїдами має бути змінений, шкіра потребуватиме більше зволоження / Фото Unsplash

Реакції. які зустрічаються не так часто

Також деякі пацієнти можуть відчувати порушення у роботі опорно-рухового апарату, а це: міалгія, артралгія, біль у кістках, передчасне зрощення епіфізів, скелетний гіперостоз, кальцифікація сухожиль та зв'язок;

З боку ШКТ та обміну речовин, пацієнти можуть мати нудоту, біль у животі, діарею, підвищення активності печінкових ферментів та зміни ліпідного профілю (рівня тригліцеридів та холестерину);

Також серед побічних дій системних ретиноїдів – розлади сну.

Зверніть увагу! Однак, важливо розуміти, що усі ці побічні реакції можливі, але не обов'язково мають виникнути у вас. Крім того, важливо знати, що пацієнти, які використовують системні ретиноїди, не можуть бути донорами крові упродовж як мінімум одного місяця після припинення прийому такого засобу.

Скільки часу триває лікування

Доза ретиноїду та тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально.

Ефективність терапії ретиноїдами та прогрес захворювання слід контролювати при регулярних візитах до дерматолога.

За 2 –3 тижні прийому системних ретиноїдів акне загострюється. Але це не побічний ефект, а механізм дії препарату. Загострення минає за 2 – 3 тижні.

На 10 – 14 день шкіра стає сухішою. Усіх пацієнтів турбує сухість губ, але її можна скоригувати за допомогою косметичних засобів.