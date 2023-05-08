Ті, хто роками не можуть вилікувати акне, точно чули про системні ретиноїди. Про ліки є чимало міфів та упереджень. Тож розберемось, які побічні дії можуть відчувати пацієнти під час лікування системними ретиноїдами.
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Побічні ефекти системних ретиноїдів
Найбільш серйозний побічний ефект пероральних ретиноїдів – тератогенність – вони порушують розвиток плоду, тому ці ліки категорично протипоказані під час вагітності. Відтак, з початком прийому ретиноїдів жінка має подбати й про контрацепцію.
Системна терапія ретиноїдами часто супроводжується порушенням з боку шкіри та слизових оболонок: хейлітом, ксерозом та тріщинами, сухістю слизової оболонки порожнини рота, кровотечею з носа, ламкістю нігтів, пароніхіями тощо.
Догляд за шкірою на час лікування ретиноїдами має бути змінений, шкіра потребуватиме більше зволоження / Фото Unsplash
Реакції. які зустрічаються не так часто
Також деякі пацієнти можуть відчувати порушення у роботі опорно-рухового апарату, а це: міалгія, артралгія, біль у кістках, передчасне зрощення епіфізів, скелетний гіперостоз, кальцифікація сухожиль та зв'язок;
З боку ШКТ та обміну речовин, пацієнти можуть мати нудоту, біль у животі, діарею, підвищення активності печінкових ферментів та зміни ліпідного профілю (рівня тригліцеридів та холестерину);
Також серед побічних дій системних ретиноїдів – розлади сну.
Скільки часу триває лікування
Доза ретиноїду та тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально.
Ефективність терапії ретиноїдами та прогрес захворювання слід контролювати при регулярних візитах до дерматолога.
За 2 –3 тижні прийому системних ретиноїдів акне загострюється. Але це не побічний ефект, а механізм дії препарату. Загострення минає за 2 – 3 тижні.
На 10 – 14 день шкіра стає сухішою. Усіх пацієнтів турбує сухість губ, але її можна скоригувати за допомогою косметичних засобів.