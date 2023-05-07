Через можливість ботулотоксину розслабляти м'язи, уколи ботоксу продемонстрували відмінний ефект у лікуванні багатьох хвороб, які виявляються судомами й перенапругою м’язів. Пластичний хірург Світлана Работенко розповіла про найпоширеніші з них.

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Лікування блефароспазму

Блефароспазм – це захворювання, яке належить до неврологічних. Викликане воно мимовільним, сильним скороченням лицевих періокулярних м'язів, що призводить до дуже частого змикання повік. Як наслідок, людина часто, швидко та безконтрольно моргає.

Лікування блефароспазму уколами ботоксу є найбезпечнішим та найефективнішим методом. Оскільки ботулотоксин здатний локально паралізувати м'язову діяльність, таке лікування блефароспазму дає практично 100% результат,

– наголосила лікарка.

Покращення стану відбувається вже упродовж перших двох діб після ін'єкцій та тримається протягом 3 – 6 місяців, залежно від особливостей організму. Після закінчення цього часу лікування блефароспазму ботулотоксином можна повторити.

Лікування косоокості та ботокс

Альтернативний вплив на м'язи, що тримають очне яблуко – уколи ботоксу. Якщо концентрація ботулотоксину невелика, застосовують легкий розчин м'язового релаксанта.

Поки м'яз, що забезпечує косоокість, буде "відключений", інші м'язи, що утримують очне яблуко, зможуть зміцніти, оскільки не відчуватимуть опір. Як наслідок, після відновлення роботи баланс сил зміниться і око зможе набути вирівняного положення.

Лікування гіпергідрозу

Гіпергідроз проявляється як надмірне виділення поту через порушення у роботі нервових закінчень у районі пахв. Лікування гіпергідрозу це швидше естетичне вирішення проблеми, оскільки надмірні потові виділення досить дискомфортні і можуть приносити низку незручностей у життя.

Лікування гіпергідрозу ботоксом використовується при локальному прояві хвороби. Лікування гіпергідрозу ботоксом ефективне та безпечне. На це знадобиться 30 хвилин, а ось ефект від лікування гіпергідрозу тривалий – до 1 року. Таке лікування гіпергідрозу не має особливих побічних ефектів.

Застосування ботоксу при нетриманні

Частою проблемою у пацієнтів після лікування розсіяного склерозу або у хворих з пошкодженням спинного мозку або паралічем є нетримання сечі. Через вплив на головний м'яз сечового міхура виникає його гіперстимуляція та контролювати стриманість ставати неможливим.

Ботулотоксин зменшує вплив на сечовий міхур, внаслідок чого позиви на сечовипускання стають рідшими.

Лікування мігрені

Мігрень нараді актуальна та поширена проблема, за різними даними нею страждають понад 15% населення, серед яких 75% – жінки. Лікарка-невролог Уляна Валецька розповіла про лікування мігрені ін'єкціями ботоксу.

Ботулотоксин впливає на передачу нейротрансмітерів, на пресинаптичній мембрані нервово-м’язового синапса, перериваючи ланцюжок запуску головного болю. Під час мігрені забезпечується ще протиблювотна дія. А розслаблення м'язів зменшує інтенсивність самого болю.