Те, кто годами не могут вылечить акне, точно слышали о системных ретиноидах. О лекарствах есть немало мифов и предубеждений. Поэтому разберемся, какие побочные действия могут испытывать пациенты при лечении системными ретиноидами.

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Побочные эффекты системных ретиноидов

Наиболее серьезный побочный эффект пероральных ретиноидов – тератогенность – они нарушают развитие плода, поэтому это лекарство категорически противопоказано во время беременности. Следовательно, с началом приема ретиноидов женщина должна позаботиться и о контрацепции.

Системная терапия ретиноидами часто сопровождается нарушением со стороны кожи и слизистых оболочек: хейлитом, ксерозом и трещинами, сухостью слизистой полости рта, кровотечением из носа, ломкостью ногтей, паронихиями и т.д.



Уход за кожей на время лечения ретиноидами должен быть изменен, кожа потребует больше увлажнения / Фото Unsplash

Реакции, встречающиеся не так часто

Также некоторые пациенты могут испытывать нарушения в работе опорно-двигательного аппарата: миалгия, артралгия, боли в костях, преждевременное сращение эпифизов, скелетный гиперостоз, кальцификация сухожилий и связок;

Со стороны ЖКТ и обмена веществ пациенты могут иметь тошноту, боль в животе, диарею, повышение активности печеночных ферментов и изменения липидного профиля (уровня триглицеридов и холестерина);

Среди побочных действий системных ретиноидов – расстройства сна.

Обратите внимание! Однако важно понимать, что все эти побочные реакции возможны, но не обязательно должны возникнуть у вас. Кроме того, важно знать, что пациенты, использующие системные ретиноиды, не могут быть донорами крови в течение как минимум одного месяца после прекращения приема такого средства.

Сколько времени длится лечение

Доза ретиноида и длительность курса лечения определяется индивидуально.

Эффективность терапии ретиноидами и прогресс заболевания следует контролировать при регулярных визитах к дерматологу.

Через 2 – 3 недели приема системных ретиноидов акне обостряется. Но это не побочный эффект, а механизм действия препарата. Обострение проходит через 2 – 3 недели.

На 10 – 14 день кожа становится более сухой. Всех пациентов беспокоит сухость губ, но ее можно скорректировать с помощью косметических средств.