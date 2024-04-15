На поверхні шкіри є захисний шар, який утворюється з рогових лусочок, ліпідів і мікрофлори, що відшаровуються. Він допомагає шкірі утримувати вологу та зберігати її здоров'я.

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Мочалка може нашкодити

Занадто часте миття, тертя та різні засоби можуть пошкодити його і призвести до сухості шкіри, подразнення та свербіння, появи мікротріщин, розвитку шкірних інфекцій. Тому використовувати мочалку, якою можна пошкодити цей захисний бар'єр, і просто мити все тіло з використанням мила щодня не обов'язково. Це залежить від вашого типу шкіри.

Наприклад, суха, чутлива або схильна до акне шкіра страждатиме від надлишку тертя більше, ніж жирна, яка може потребувати більш частого відлущування.

Вирішувати вам

Митися мочалкою або тільки руками – більше питання особистих уподобань. При використанні мочалки важливо пам'ятати, що після застосування в ній накопичуються злущені частинки шкіри та починають розвиватися мікроорганізми. Цьому сприяє висока вологість.

Тому важливо не мити мочалкою пошкоджену шкіру або шкіру після гоління, промивати мочалку після кожного використання та ретельно сушити, краще у прохолодному сухому приміщенні та прати її раз на тиждень. Краще замінювати синтетичну мочалку не рідше одного разу на 2 місяці на нову або раз на 3 – 4 тижні, якщо вона зроблена з люфи.