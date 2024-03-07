Коли людина миється в душі, сірка розм'якшується та стає більшою. Через це з'являється почуття закладеності у вухах.
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Чому може закладати вуха
Відчуття закладеності вух може виникнути з кількох причин:
- Різкий перепад тиску в навколишньому середовищі, через який барабанна перетинка втягується всередину – закладає вуха. Таке буває, наприклад, при зльоті та посадці літака, зануренні під воду, підйомі та спуску на ліфті.
- При нежиті набряку слизової оболонки відбувається подразнення слизової оболонки середнього вуха, порушення прохідності євстахієвої труби. Це відчувається як шум, тріск у вухах, закладеність.
- Накопичення вушної сірки – так звана сірчана пробка.
Що робити, якщо заклало вуха після душу
Загалом можна нічого не робити – закладеність вух після душу зазвичай швидко минає. Не потрібно вдаватися до якихось спеціальних маніпуляцій, щоб видалити сірку із вушного каналу.
Ми рекомендуємо дотримуватись кількох правил гігієни для догляду за вухами:
- Відмовитися від чищення вух ватними паличками – вони можуть пошкодити слуховий прохід і барабанну перетинку.
- Якщо вушної сірки накопичилося дуже багато, варто звернутися за допомогою до лікаря-оториноларинголога.
- Якщо відчуття закладеності вух не минає протягом усього дня, з'являється біль або свербіж, потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря. Це може свідчити про початок запального процесу.
- Якщо вуха проколоті, важливо регулярно обробляти сережки та мочки медичним спиртом.